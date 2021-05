Respaldo total para el campo y la ganadería de la Tierra Caliente con el fin de aumentar la producción agrícola y mejorar la genética del hato, ese fue el compromiso del candidato de Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello.

En reunión con militancia del PRI, PAN y PRD de Huetamo, el candidato común de las tres fuerzas partidistas comprometió que, cuando sea gobernador, el campo se transformará y contará con todas las herramientas y equipamiento necesario.

Antes la gente del campo tenía respaldo para comprar ganado en pie y apoyar a la ganadería. Hoy esos apoyos no están. Miles de familias sufren y padecen y antes no era así. Cada una de esas acciones quitaron calidad de vida a paisanos y paisanas: cada niño muerto por cáncer que no recibió tratamiento, o cada niño que es abusado porque no se queda en guarderías, cada mujer asesinada porque no tuvo albergue. Cada una de esas situaciones es un recordatorio y una señal de que el próximo 6 de junio, vamos a ganar.