En el registro de Alfredo Ramírez Bedolla ante el Instituto Electoral de Michoacán, como candidato a la gubernatura del estado de por la coalición “juntos haremos historia” MORENA-PT, estuvo presente Iván Pérez Negrón, candidato a la alcaldía de Morelia, refrendado su apoyo para seguir caminando en la misma dirección.

Los tres principios que enarbolan la Cuarta Transformación por los que ha luchado Andrés Manuel López Obrador toda su vida, son el no robar, no mentir y no traicionar “nosotros sí podemos salir a la calle de la mano de nuestras familia, y mirar de frente a los morelianos, sin tener nada de que avergonzarnos, aquí no es de discursos y nuestra trayectoria puede someterse a escrutinio público”, indicó Pérez Negrón.

El profesor Raúl Morón Orozco, externó que en Movimiento Regeneración Nacional, “ahora la dinámica es que tenemos perfiles nuevos y con experiencia en la administración pública, con Alfredo Ramírez vamos a ganar Michoacán, con Iván Pérez Negrón le vamos a dar continuidad a Morelia y vamos con nuestra fortaleza que es la unidad”.