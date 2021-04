El virtual candidato a la gubernatura de Michoacán por la coalición del Partido del Trabajo y Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, exigió al Tribunal Electora del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Instituto Nacional Electoral (INE) notifiquen lo más rápido posible al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) el retiro de la candidatura de Raúl Morón Orozco para que el diputado local con licencia pueda inscribirse como formal candidato.

Luego de ser nombrado como el abanderado para competir por la gubernatura del estado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, el ex perredista reconoció que aun no ostenta de manera formal la candidatura al gobierno del estado, pues se ha reafirmado ante el IEM y su candidatura no ha sido validada por este órgano electoral ni por el INE.

Acusó de imparcialidad e incongruencia tanto al Tribunal Electoral como al INE, al intentar retrasar todavía más el inicio de la campaña del candidato de Morena y PT, para continuar aventajando a otros institutos políticos.

Vamos a registrarnos en el momento en que el Tribunal y el INE notifiquen el IEM, seguimos viviendo gran imparcialidad e incongruencia de estas instituciones que dilatan los tiempos que se van al limite de los términos, que son días son horas que nos están arrebatando para poder dar el mensaje ya abierto a la ciudadanía, hacen un llamado para que sea expedita la justicia y notifiquen cuanto antes.

Sin embargo, Ramírez Bedolla se dijo despreocupado de que esto pueda afectar en la contienda electoral, pues, al menos, para la impresión de las boletas los órganos electorales deben ser garantes de la equidad de la contienda, como no lo han sido antes.

Aseveró que en cuento el IEM le de luz verde en tanto a su candidatura, comenzará el recorrido por el estado en una modalidad de 24 horas por siete días a la semana, de la mano de Raúl Morón.