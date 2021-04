El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, desmintió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que nunca amenazó a la diputada federal por el Partido del Trabajo, Maricarmen Bernal, para que votará en contra de que el mandatario de Tamaulipas fuera desaforado.

En su conferencia mañanera, el jefe del Ejecutivo Federal informó que una legisladora, miembro de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, solicitó protección personal luego de haber sido amenazada verbalmente por Aureoles Conejo.

“Ayer se recibió una solicitud de protección de una legisladora federal porque fue amenizada verbalmente, también no exageremos, por el gobernador de Michoacán; una legisladora que está en una Comisión donde se está juzgando al Gobernador de Tamaulipas, le llamó, según la versión de ella, le habló el Gobernador [Aureoles] para decirle que votara en contra del desafuero o a favor de Cabeza de Vaca, que sino se atuviera a las consecuencias”, manifestó el mandatario.

El día de ayer, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados discutió ayer el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó, en el pasado mes de febrero, el desafuero del mandatario estatal para poder proceder en su contra por los los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.

En este sentido, Silvano Aureoles sentenció que lo dicho por el presidente respondía a los tiempos electorales que vive el país y en particular el estado de Michoacán, siendo este comentario una más de las mentiras que el mandatario federal cuenta todos los días.

“Lo que dice es falso, no hay novedad, el presidente en dos años ha dicho más de 80 mil mentiras, lo de él es mentir

Maricarmen Bernal, no he hablado con ella, pero es normal en este régimen inventarse mentiras para descalificar”, lapidó.