El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un exceso y como un golpe a la democracia la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de confirmar el retiro de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.

“Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral, es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana”, dijo este miércoles en su conferencia de prensa.

Aunque el presidente López Obrador tiene restricciones para involucrarse en asuntos electorales, comentó que fijaría su postura respecto a lo votado la tarde de este martes en TEPJF, porque se trata de defender la democracia. Al respecto, consideró exagerado que el Tribunal haya determinado retirarles las candidaturas a Salgado y a Morón por no haber cumplido con la entrega de su reporte de gastos de precampaña.

“Tanto los conejeros del INE como los magistrados actuaron de manera antidemocrática, y esto se explica porque estos organismos como otros vienen otros del antiguo regimen antidemocrático”, destacó.

El también fundador del partido Morena en 2014 pidió a los habitantes de Guerrero y Michoacán no desanimarse, pero también aceptar la resolución del Tribunal Electoral.

“Un acto como el de ayer, arbitrario lleva un componente adicional, es un acto de provocación, y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad. Entonces no engancharse, no caer en la provocación, entonces aceptar el resultado sustituir candidatos y adelante, pero no caer en la provocación de la confrontación y de la violencia, seguir luchando de manera pacífica”, comentó.

El mandatario federal pidió que no se dé motivo a ningún acto de violencia y recordó que la lucha por la democracia continúa.

“No vamos a arrear bandera porque es fundamental que en México haya una auténtica democracia, que sea el pueblo que decida. Cómo es posible que de manera anitdemocrática, se decida arriba lo que le corresponde decidir al pueblo”, señaló.