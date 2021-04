En un diálogo abierto y franco con integrantes del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Morelia, Canacintra, Memo Valencia, candidato a la Presidencia Municipal del PRI, comprometió una vinculación constante con los empresarios quienes generan empleo y desarrollo industrial para así poner orden y revolucionar Morelia.

Escuchó las inquietudes y temas considerados prioritarios por los industriales para la capital del estado, como seguridad, capacitación y financiamiento, mejora regulatoria, salud y presencia digital. Además, Memo Valencia, narró cómo ha sido su vida de trabajo, desde pequeño para ayudar a su familia y la alianza forjada durante más de 5 años con la sociedad civil, la cual lo ha colocado en la preferencia del electorado moreliano, por sus resultados.

Para poner orden no solo se trata de detener a quienes actúan al margen de la ley, se trata dijo el candidato priista, “de trabajar para disminuir las adicciones entre los niños y jóvenes, para proporcionarles oportunidades de desarrollo, así como actividades vinculadas al arte, la cultura y el deporte. Rescataré espacios deportivos olvidados y en malas condiciones. Se trata también de una gran alianza con la sociedad, hacerlos participes y que ayuden con sus denuncias”.

Memo Valencia propuso a los miembros de Canacintra Morelia realizar mejoras administrativas al interior del Ayuntamiento para reducir los tiempos de espera en trámites y permitir a las empresas o inversiones llegar y fluir para generar fuentes de empleo; comprometió revisar el problema de las vialidades en Ciudad Industrial, así como a garantizar a empresas morelianas ser tomadas en cuenta tanto para el tema de las obras públicas, como para ser proveedores de servicios y productos al gobierno municipal.

Impulsaré que los recursos se queden en Morelia para apoyar el crecimiento económico, como ya lo estamos haciendo desde la campaña; playeras, gorras y demás publicidad, la estamos comprando a gente de Morelia, no mandé a hacer volantes porque no me gusta contaminar.