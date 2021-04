El candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, Michoacán, Rogelio Portillo Jaramillo, está en la lista de los más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

Según se muestra en la página oficial de la DEA, el aspirante morenista está en calidad de fugitivo por el presunto delito de conspiración para importar, distribuir y fabricar drogas en territorio estadounidense, específicamente en Houston, Texas.

Portillo Jaramillo está en la lista de candidatos de Morena que contenderán el próximo 6 de junio por 112 alcaldías y presidencias municipales de Michoacán, de acuerdo con información del INE.

La ficha que elaboró la DEA sobre él indica que es un sujeto “armado y peligroso”, que tiene ojos color verde, tez blanca y ronda en los 41 años.

En el pueblo de Cutzeo, Portillo Jaramillo negó que tuviera vínculos con cualquier actividad relacionada con el narcotráfico.

“Se han publicado videos acerca de muchas cosas de mi persona, dicen que me busca la DEA, pero yo soy el candidato oficial y legal de Morena. Yo no sé cómo no me han encontrado si mi teléfono es público y aquí estoy con todos ustedes”, dijo frente a decenas de personas en un video que subió a su cuenta de Facebook.

También invitó a sus rivales políticos a que se centren en formular propuestas y proyectos para la generación de más empleos en Michoacán.