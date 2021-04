Memo Valencia, candidato a la Presidencia Municipal de Morelia por el PRI, ganó el debate público con los demás aspirantes porque priorizó hablar de sus propuestas para revolucionar Morelia y no cayó en las descalificaciones, como lo hicieron otros contendientes a la alcaldía.

Tras el ejercicio democrático, en la sede del PRI Municipal, el candidato priista destacó que este proyecto está hecho de la alianza que ha construido por años con los ciudadanos que quieren de Morelia un municipio seguro, con cultura, deporte, servicios públicos básicos, con desarrollo, orden y progreso.

Agradeció también la incansable promoción que los integrantes de la planilla realizan, junto con los brigadistas que a pie recorren las calles y comunidades para llevar las propuestas que harán el 6 de junio ganadora una aspiración de cambiar las cosas en Morelia.

“Gracias a todos los compañeros de la planilla, a los que estuvieron haciendo una u otra cosa, los que estuvieron allá acompañando, los que estuvieron aquí en el Comité Municipal del PRI, los que estuvieron desde sus hogares, los que de alguna u otra forma son parte de este proyecto, no fui solo yo, es el equipo que estamos construyendo en efecto que nos llevará a que celebremos el 6 de junio”.

Pero la celebración será con responsabilidad, advirtió Memo Valencia, porque un primer paso para revolucionar Morelia debe ser su sanación, para eso, recordó a los militantes priistas que lo acompañaron desde el PRI Municipal, “tendremos que celebrar con mucha responsabilidad. Nosotros desde Morelia vamos a poner el ejemplo de la unidad, de la sanación y claro que me da mucho gusto el resultado del debate, es un esfuerzo de años, que no podemos quedarles mal a nuestra gente, a los que nos depositan esa confianza que es lo más valioso que tienen, no les va a fallar su candidato, eso ténganlo muy seguro y les afirmó que no les va a fallar su presidente municipal”.

Recordó su llamado a los aspirantes por otros partidos a la Presidencia Municipal de Morelia para trabajar con quien obtenga el triunfo en las urnas el próximo 6 de junio.