Tengo la capacidad y la experiencia para regresar el orden, la seguridad y el desarrollo a Morelia, destacó Memo Valencia, candidato del PRI a la Presidencia Municipal de la capital michoacana, durante el debate público que sostuvo con candidatos de otros partidos políticos.

Memo en todo momento privilegió propuestas que ya ha dado a conocer a los morelianos durante sus visitas a las colonias y comunidades rurales, como el trabajo para brindar seguridad con base en la participación ciudadana y la dignificación de la Policía Municipal al dotarlos de mejor equipo y sueldos meritorios, para así, exigirles a los elementos mayor compromiso y servicio para proteger a los morelianos.

“Vamos a respetar el Estado de Derecho y vamos a hacer valer el artículo 16 de la Constitución que permite a los ciudadanos actuar en temas de seguridad cuando hay flagrancia, vamos a fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y la autoridad, tenemos una Policía de Morelia que para empezar vamos a dignificar, a reivindicar, a darle los salarios que requiere, las prestaciones, los seguros, que tengan las unidades policiacas, el armamento y la capacitación necesaria para coordinarse con los ciudadanos”.

Refirió también su compromiso por la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos que hacen las cosas bien y de forma legal, así como el cuidado y protección de sectores vulnerables como las mujeres y los niños.

“Soy un firme activista, defensor de los derechos humanos de las mujeres, he luchado por ellas, hemos ayudado a la Fiscalía a resolver varios delitos cometidos en su agravio. Hemos logrado hacer mucho con poco, y sin duda, creo que las mujeres se sienten identificadas con la revolución ciudadana que logramos crear en la ciudad. Así que tengo largo historial en trabajo a favor de los derechos de la mujer y así lo seguiré haciendo”.

El candidato priista comentó al ser cuestionado sobre la forma para acabar con el nepotismo en el gobierno municipal que una vez al frente de la alcaldía, pondrá orden y así evitará que personas sin perfil profesional adecuado para atender las distintas dependencias puedan solo llegar a cobrar un sueldo.

“En el primer lugar donde se debe poner orden el presidente municipal es en la propia presidencia donde ahorita en este momento se tiene un verdadero desorden, es común ver a los hijos de, a los hermanos de, parientes, primos, no les importa el perfil, no importa si tienen la capacidad, lo único que importa es que el familiar esté cobrando el sueldo, eso se va a acabar, vamos a poner orden”.

Memo Valencia conoce los recortes en los presupuestos para realizar diversas acciones en rubros como obra pública, salud, medio ambiente, entre otros, por lo cual consideró fundamental la gestión que realizará de llegar a la Presidencia Municipal de Morelia para trabajar coordinado con el gobierno estatal y el federal.

“Tenemos que hacer valer la capacidad de gestión, soy un político con autoridad moral para ir a tocar las puertas de Palacio Nacional y pedir al presidente de la República la gestión necesaria para avanzar, no me voy a pelear con nadie, respeto la investidura presidencial como siempre lo he hecho y vamos a tratar de construir con él si lo permite, sino, buscaré las alternativas, creo que en las dificultades la creatividad y la innovación nos permite actuar con mucha responsabilidad, he hecho desde la sociedad civil grandes cosas”.

Finalmente, Memo Valencia invitó a los demás aspirantes a gobernar Morelia a elevar el nivel de la política porque los ciudadanos necesitan propuestas de altura, además pidió a las y los contendientes, sumarse con quien favorezca el voto de los morelianos para aportar desde sus ámbitos y sectores, un trabajo conjunto por el municipio, porque la ciudad se lo merece.