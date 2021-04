El único candidato honesto rumbo a la alcaldía de Morelia, es Iván Pérez Negrón, de la coalición MORENA-PT, y así demostró en el debate realizado por CB televisión, denominado “Yo quiero Saber”.

Soy Iván Pérez Negrón, soy moreliano de corazón, aquí nací, aquí crecí. Soy nieto de Rafael Ruiz Bejar, quién me inculcó el valor de servir a los demás. Mis valores demuestran que yo sí puedo salir con la frente en alto, después de más de 25 años de servicio público, porque yo sí tengo las manos limpias, me he regido siempre los principios de no robar, no mentir y lo haré como presidente municipal.