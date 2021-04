Mi alianza será total con el deporte, a través del cual podremos revolucionar Morelia para que los morelianos cuenten con opciones de llevar una vida sana, con acciones de recreación y disciplina, consideró Memo Valencia, candidato a presidente municipal de Morelia por el PRI, durante una reunión con el gremio del deporte, presidentes de ligas deportivas y atletas de alto rendimiento.

“Quiero hacer equipo con ustedes para poder poner orden, necesito de su apoyo, de su ayuda para que ustedes y sus ejemplos de triunfo, de sus logros a nivel nacional e internacional puedan conocerse en todas las colonias y comunidades de nuestro municipio, que sirvan como motivación para aquellas niñas y niños que, en lugar de tomar un arma, practiquen alguna disciplina deportiva, quiero rescatar los espacios deportivos que están hoy abandonados en manos de delincuentes”, comprometió Memo Valencia en reunión con las asociaciones deportivas de Morelia.

El candidato a la Presidencia Municipal por el PRI, pidió a los representantes de deportes como tae kwon do, natación, natación paralímpica, tenis de mesa paralímpico, karate, natación master, tauromaquía, atletismo, ciclismo, polo acuático, bádminton, box, parkour, patines extremo, voleibol, basquetbol, ajedrez, futbol soccer, futbol rápido, levantamiento de pesas, frontón, fitness, king boxing, entre muchos otros, ir en la misma sintonía y trabajar por Morelia e impulsar más apoyos hacia este sector que también brinda un desarrollo económico para la ciudad en materia de turismo, sobre todo cuando se realizan eventos de talla nacional e internacional.

Entre las peticiones que realizaron los integrantes del sector deportivo del municipio está la simplificación de trámites municipales para abrir más espacios o clubes donde las personas puedan ir a practicar algún deporte o cuando quieren traer eventos a Morelia; además de la rehabilitación de la infraestructura existente, la cual se encuentra abandonada por la actual administración, así como la posibilidad de que el Ayuntamiento cuente con un fondo de recursos económicos con los cuales se apoye a los deportistas morelianos cuando obtengan un espacio en competencias fuera del país.

“Voy a poner orden, orden para simplificar todos los trámites que se tengan que hacer en la presidencia municipal no solo para permisos para gimnasios, licencias, todo lo vamos a simplificar, ni siquiera debería ir la gente, tendría que ser por internet. Cuenten con los permisos necesarios para impulsar actividades que fomenten el deporte y la salud, cuenten también con mi presencia, ahí estaré siempre que me inviten en todos los eventos deportivos”, dijo Memo Valencia.

El aspirante a edil de Morelia destacó que en su administración el deporte no será un lujo, sino una posibilidad para desterrar vicios y enfermedades. “Debemos de quitar ese calificativo al deporte, que no sea un lujo, que sea salud, que sea seguridad. En mi tienen un aliado, vamos a invertirle lana al deporte, mucha lana, vamos juntos a revolucionar Morelia y no dejen de votar por el PRI”.

Memo Valencia también se comprometió a brindar apoyo económico a tres morelianas destacadas en natación master, las cuales viajarán en octubre a Italia para representar a Morelia y a México, la expectativa es alta y pueden entrar al medallero, por lo cual, el aspirante aseguró, donará recursos de su primer sueldo para que puedan acudir a la competencia internacional.