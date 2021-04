El alcalde provisional de Morelia, Humberto Arróniz Reyes, denunció que existen grupos sociales que buscan chantajear a la administración municipal con la petición de una “indemnización” de hasta 200 mil pesos para permitirles realizar obras de infraestructura en la ciudad.

Tras la manifestación de transportistas que se oponían a la rehabilitación de la avenida Lázaro Cárdenas, el edil confesó que en la construcción de otras vialidades, como las laterales de la avenida Francisco I. Madero y el puente elevado de Siervo de la Nación, líderes de sectores inconformes le pidieron un pago para evitar eventualidades.

“Ellos nos decían que en pasadas administraciones les daban dinero como indemnización, (…) pero nosotros no vamos a ceder a la pretensión del chantaje, no vamos a pagar a vividores”, manifestó.

Sin embargo, el munícipe puntualizó que en el caso de la avenida Lázaro Cárdenas, hasta el momento no ha habido quien les pide moche y afirmó que, aún cuando fuera así, no se negociaría ante chantajes y presiones.

Arróniz Reyes reconoció que pese a los amagos de ciertos grupos de presión, la administración municipal no ha presentado ninguna denuncia de carácter penal o administrativo ante este tipo de acciones, pero no descartó que, en caso de los inconformes no permitan la realización de obras, se presenten las denuncias correspondientes.