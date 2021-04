El gobierno de Carlos Herrera Tello, candidato al Solio de Ocampo por la alianza “Equipo por Michoacán”, no generará su propia ruta para erradicar al crimen organizado en el estado, únicamente se ajustará a la estrategia que dicte el Gobierno Federal, aún y cuando esta sea “abrazos y no balazos”.

En rueda de prensa, el ex secretario de Gobierno puntualizó que la distribución de responsabilidades exenta al Gobierno del Estado en la lucha contra las células delictivas, sin embargo, afirmó que habrá total respaldo a las decisiones que tome la Federación.

“La Constitución es muy clara en la división de atribuciones y delitos que son de la Federación, aquí en Michoacan la Federación recibiera todo nuestro respaldo, (…) la policía Michoacán no va a poder enfrentarse a carteles mundiales y además no le toca”, aseveró.

Al ser cuestionado por la actual estrategia de seguridad del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, en cual se privilegia el diálogo con criminales antes que la confrontación, el dos veces edil de Zitácuaro refirió que apoyará lo que dicte la Federación, sin cuestionar las decisiones que vienen desde arriba.

No obstante, enfatizó que no habrá una suerte de negociación, pacto o permisividad con las células delictivas en Michoacán, al menos no por su parte, solo evitará la confrontación directa.

Reconoció que en otros gobiernos hubo quienes pactaron con narcotraficantes o simplemente voltearon a un lado, dejando a la ciudadanía en la indefensión, tema que procurará no vuelva a repetirse de ser ganador de la gubernatura del estado.