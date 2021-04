El Mercado de Abastos de Morelia es el sitio donde se realiza el intercambio comercial más importante de Michoacán y tiene una gran necesidad de modernización y seguridad, reconoció Carlos Herrera Tello.

El abanderado de la candidatura común del Equipo por Michoacán consideró que una institución honorable, con 41 años de propiciar el flujo de la economía en el estado, no requiere de la creación de una nueva central, sino de la atención de las carencias que demandan los comerciantes y ciudadanos.

Al escucharlos, me llevo el compromiso de crear un estacionamiento y un puente peatonal para proteger a los miles de ciudadanos que surten su despensa en este lugar, de reforzar el Centro de Escucha de este mercado, porque aquí no solo se cargan bultos, se cargan problemas y situaciones difíciles y debemos trabajar de forma solidaria.

El candidato a la gubernatura del PRI, PAN y PRD señaló la necesidad de crear una central de bomberos, instalar un cuartel de policías para reforzar la seguridad y modernizar las instalaciones destinadas al abastecimiento comercial de las familias michoacanas.

Recalcó que hará una intervención integral, que no solo mejore el piso y el abasto del agua potable, sino que también se ocupe del desarrollo humano.

Aquí trabaja mucha madre soltera y se requiere una guardería, así como un estacionamiento. En cuanto gane, me sentaré a trabajar en las acciones que me piden. No les echaré mentiras. A mi no se me olvida. Hay que tener funcionando bien los lugares donde van más personas.