Destinar mayores presupuestos para apoyar proyectos turísticos y productivos para las tenencias del poniente de Morelia, hará que se pueda acercar el progreso y desarrollo a todo el municipio, aseguró Memo Valencia, candidato del PRI a la Presidencia Municipal, durante su visita a las localidades de El Correo, Iratzio, Buenavista de Capula, Capula, Las Trojes, Joyitas y San Bernabé.

Las comunidades marginadas de nuestra ciudad no deberían existir en la capital del estado, no debería haber comunidades olvidadas de la mano del gobierno, del presupuesto, aquí los últimos apoyos que recibieron fue del profe Wily, él ahora es coordinador de mi campaña, y por eso, vamos a regresar a esos tiempos, cuando el campo era prioritario en Morelia, que había mucha convivencia, comunicación y trabajo con la ciudad.

La forma de trabajar con las comunidades será primero con la dignificación de sus caminos de acceso, que cuenten con seguridad, con proyectos y apoyos para la adquisición de semillas, ganado, así como para acuicultura, además de drenaje y agua potable, que fueron algunas de las necesidades que Memo Valencia se llevó de los habitantes, quienes no dudaron en expresarle su intención de voto, porque conocen los resultados que anteriores administraciones priistas han dado en el medio rural.

Realmente la comunidad de Las Trojes es muy pequeña y por esa razón, la mayoría de candidatos no nos visitan, los del PRI sinceramente siempre están presentes con nosotros. Creo que Memo es el candidato que va a ganar, lo sigo en redes sociales, veo su trabajo, entonces a mi familia les he dicho que Memo es la mejor opción y aquí tenemos muchas carencias, la carretera es la principal, hay quienes no quieren venir para nada porque se les empolvan los carros, así que cuenta con nosotros y a trabajar en lo que podamos apoyarnos, comentó la señora Araceli Herrera de Las Trojes.