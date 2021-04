El empresario michoacano y dirigente social, Constantino Ortiz García anunció este día su adhesión y pleno respaldo a la campaña de Alfonso Martínez Alcázar, candidato del PAN y PRD a la presidencia municipal de Morelia, con Alfonso Martínez, dijo, “se devolverá a Morelia el desarrollo y crecimiento”.

En reunión con representantes del sector económico, social y civil, el también ex candidato a la presidencia municipal de Morelia, reconoció la apertura de Alfonso Martínez por escuchar todas las voces para construir una mejor ciudad, por ello, adelantó que su participación en la campaña trae consigo también la adhesión de más morelianas y morelianos que ven una oportunidad para que la ciudad recupere su grandeza.

Hoy hay crisis donde antes no había. Por eso me sumo a este proyecto para que Morelia recupere los empleos perdidos, las obras y tenga inventiva para crear condiciones de desarrollo, pues el gobierno que tenemos ahora no ha estado a la altura, ni siquiera en algo tan elemental como es la salud y la consecuente crisis derivada por la pandemia sanitaria.