Uno de los problemas con los que se enfrentan los artesanos michoacanos es cómo vender sus piezas en otros países. Ellos han mantenido esta cultura y yo voy hacer que vendan más, aseguró el candidato a la gubernatura del Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello.

“La cultura ancestral michoacana está en admirar las piezas de piña de barro vidriadas de San José de Gracia. Eso nos lleva a conocer de qué estamos hechos y de dónde venimos”, externó el abanderado de la candidatura común.

En su visita a la comunidad San José de Gracia, municipio de Tangancícuaro, el candidato a la gubernatura de Michoacán por el PRI, PAN y PRD aseguró que su gobierno abrirá espacios de capacitación y acompañamiento para que los comerciantes reciban una estrategia comercial y multipliquen las ventas de las artesanías, aunado a gozar de un seguro de vida para el artesano.

“Les vamos a enseñar una estratégica comercial por redes sociales y los vamos a publicitar. No se vale inventar las cosas para que no puedan chambear. Eso conmigo no va a suceder”

Por su parte, artesanos patambenses externaron que cuando han realizado envíos por paquetería a otros estados, muchas veces las piezas llegaban rotas y no recibían su pago.

“No hay una estrategia para vender en redes sociales, no tienen catálogos y estoy consciente que lo que se gana se invierte en materia prima. Es urgente apoyarlos”, asumió Herrera Tello.

En su recorrido, el zitacuarense escuchó el proceso de elaboración que lleva una pieza, la cual toma una semana de trabajo, que empieza con ir a la mina, escarbar para recolectar el barro para después moldear la estructura, llegar a la decoración y finalmente el secado.