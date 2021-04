El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que es inaceptable que la Cámara de Diputados aprobara una atrocidad legislativa para ampliar el mandato del Presidente del Poder Judicial, por los que exigió al ministro Arturo Zaldívar rechazarla con contundencia.

“Es muy lamentable haber escuchado hace un momento al Presidente de la Corte sometido, diciendo que no conocía esa reforma al transitorio. Pero démosela por buena que no la conociera, que la rechace, que diga que no lo aceptará con claridad, con contundencia, es realmente vergonzoso”, manifestó.

En rueda de prensa, acompañado por los candidatos a diputados federales, Ana Teresa Aranda, Mario Riestra Piña, Carolina Beauregard, Jesús Roberto Morales y Humberto Aguilar Coronado, dijo que, por esa irracionalidad, el PAN presentará una Acción de Inconstitucionalidad.

Cortés Mendoza denunció que, con esta acción, hay una clara intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y la sumisión de éste al Ejecutivo.

“Hoy nosotros no vemos, como lo dijo el presidente Zaldívar, una Suprema Corte ni independiente ni vigorosa ni mucho menos autónoma. Está claro que el Presidente López Obrador quiere tener control, injerencia y quiere mantener a su contentillo al Presidente de la Corte que le resultó incómoda, esto es inaceptable en un país democrático”, sostuvo.

Dijo que el PAN espera que Zaldívar se excuse porque no puede ser juez y parte y que los ministros actúen con dignidad constitucional, con amor a México, porque este tipo de decisiones sí puede marcar el presente y el futuro de nuestro país.

“Es una manzana envenenada, lo que hoy está haciendo el Legislativo por orden del Ejecutivo es ampliarle el periodo al presidente del Poder Judicial para que después no haya pretexto para no ampliarle el periodo al titular del Poder Ejecutivo”, señaló.

Ante lo peligroso que esto representa para nuestro país, hizo un llamado a los poblanos para que voten por los candidatos del PAN y de la coalición Va por México.

“Vengo a hacer un llamado a los poblanos para que juntos le pongamos un alto a Morena y a la destrucción del país. A lo que tanto esfuerzo ha costado por muchos, por muchos años con aciertos y con errores, pero México avanzaba”, precisó.

Tras señalar que en Morena está lo peor de la política, Cortés Mendoza exigió al gobierno federal y al gobernador Barbosa a que procedan penalmente contra el diputado federal de este partido, Benjamín Saúl Huerta, acusado por haber violado a un menor de edad.

“Morena es un partido de violadores, manoseadores y de abusadores sexuales, desde Mario Delgado, vinculado a la secta sexual NXIVM de Raniere, Félix Salgado Macedonio, acusado varias veces de violación, David Monreal, grabado tocando indebidamente a una mujer”, indicó.

Durante el día, Cortés Mendoza realizará jornadas de volanteo en la capital del estado, Amozoc y Cholula con los candidatos a diputados federales, Ana Teresa Aranda, Mario Riestra Piña, Carolina Beauregard, Jesús Roberto Morales y Humberto Aguilar Coronado.

Su gira por Puebla concluirá con la toma de protesta de candidatos a presidentes municipales y diputados locales.