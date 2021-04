La participación del equipo aéreo gestionado por el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo y del helicóptero de la Guardia Nacional, así como el trabajo en tierra por parte de los brigadistas y voluntarios, permitió que este viernes se lograran sofocar los incendios en los municipios de Aporo y Senguio, así como en Cerro Patamban, de Los Reyes-Tangancícuaro.

En Áporo y Senguio, una evaluación preliminar estima que el siniestro afectó 475 hectáreas, aunque no logró afectar la zona de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, lo que habría puesto en riesgo uno de los puntos más importantes en cuanto a biodiversidad del estado.

En el combate a este siniestro, que se registró durante tres días, participaron siete brigadas, de las cuales dos pertenecen a la Comisión Forestal del Estado (Cofom), dos a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), dos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y una al municipio de Zitácuaro, además de elementos de Protección Civil del Estado, de la Policía Michoacán, así como 250 voluntarios de diversas comunidades, propietarios privados y de la empresa Grupo México.

El incendio en Cerro Patamban, entre los municipios de Los Reyes y Tangancícuaro, se encuentra controlado al 100 por ciento, y en más de un 50 por ciento en fase de liquidación, lo que se estima ocurrirá en las próximas horas.

Lo anterior se logró gracias al apoyo del helicóptero de la Guardia Nacional y el trabajo en tierra que realizaron dos brigadas de la Cofom, dos equipos de la Conafor, bomberos municipales de Zamora y Asociaciones Ambientales de la región, así como numerosos dueños de terrenos forestales de las comunidades de esos dos municipios.

Es de destacar también la colaboración de la sociedad civil organizada, diversas empresas privadas y parroquias que ayudaron con víveres a los brigadistas y voluntarios que trabajaron en la extinción de los dos siniestros.

La Cofom informó que en esta temporada inusual de incendios la autoridad estatal actúa en coordinación con la Federación y los municipios, así como con las comunidades en el combate a los siniestros.

Igualmente indicó que se está reforzando la integración de brigadas en Michoacán, por lo que a la fecha se cuentan con 114 grupos integrados por mil 140 combatientes del fuego.

Por último, la Comisión Forestal indicó que el periodo más peligroso de la sequía será en las próximas semanas, por lo que es necesario extremar precauciones.

Por ello hizo un llamado a la población a no realizar quemas agrícolas y pecuarias, no tirar ni quemar basura ni colillas de cigarro en áreas secas, así como no encender fogatas ni realizar cualquier tipo de quemas a cielo abierto, debido a que el país se encuentra en un año pico de riesgo en materia de incendios por la presencia de altas temperaturas y una sequía prolongada a causa del fenómeno conocido como La Niña, lo que se agrava aún más por los efectos del cambio climático.