La candidata a la Diputación Federal por el Distrito 10, Chela Andrade, realizó un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas al ser la única candidata de todo Michoacán en registrar sus datos en la página congreso2021.mx, donde se ven datos muy relevantes como su declaración patrimonial.

Hicimos este ejercicio porque estamos convencidos que cualquiera que aspira a un cargo público o de representación lo debe hacer de cara a los ciudadanos, mostrando quién es, que tiene y para que se observe que no hubo malas prácticas en caso de llegar al cargo.

Añadió que en su caso se trata de una acción de congruencia con los principales postulados de la 4T y del presidente Andrés Manuel López Obrador, de combate a la corrupción, de austeridad y sobre todo no defraudar al pueblo.

Ya lo ha dicho muchas veces el presidente no mentir, no robar, no traicionar, concordamos en eso plenamente, por eso tomamos la determinación de dar de alta nuestros datos en esta plataforma, que refleja el quien es quien en esta contienda electoral.