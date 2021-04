Carlos Augusto González, candidato del Partido Verde Ecologista a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas, sorprendió a más de uno con una de sus promesas de campaña: un concierto gratuito de la banda Metallica.

Al arrancar su campaña electoral con un concierto de la banda Genitallica, el candidato del Partido Verde Ecologista dijo a los asistentes al acto: “No somos políticos, somos personas comunes y corrientes, tenemos que cambiar este desmadre, este no es un proyecto de Carlos González, es un proyecto de todos; tenemos que empezar a involucrarnos ya, basta de que saqueen a Reynosa, de ver un Reynosa gris, que no avanza y no progresa, la lana es de nosotros y tenemos que invertirla, y me atrevo a decir, escúchenlo bien: si llegamos a la presidencia vamos a traer a Metallica, gratis”.

El acto político fue transmitido en las redes sociales del partido y del candidato, de 33 años de edad, quien agregó: “El dinero es de la ciudadanía, ya basta de que nunca hay recursos, y nunca vemos resultados. Tenemos que acabar con malas prácticas y costumbres que solo dañan a nuestra ciudad”.

De acuerdo con Robb Report, una presentación de la agrupación cuesta 2 millones 13 mil 991 dólares; más o menos 120.17 dólares por boleto.