La participacion y activación en redes sociales de la juventud es necesaria, ya que en Michoacán 1 de cada 4 es joven, es decir el 25% de la población pertenece a este sector, explicó Carlos Herrera Tello.

Ante la militancia priísta juvenil del municipio de La Piedad, el candidato a la gubernatura del Equipo por Michoacán, los convocó a conocer las propuestas de los candidatos pues dijo, son ellos quienes recibirán el daño o la oportunidad.

Sé que los jóvenes piensan que todos somos iguales, que las elecciones ya están arregladas, pero eso no es cierto. Hoy tienen un motivo para salir a votar.

Continuó su mensaje al reconocer que una de las principales problemáticas que enfrenta dicho sector es la falta de empleabilidad, pues reconoció que las empresas buscan empleados jóvenes con experiencia; disyuntiva que trae consigo el desempleo y los sueldos bajos.

El banco no les presta a los chavos, les presta a los que tienen. La sociedad los necesita y no para ganar una elección, sino para hacer las cosas diferentes

No se queden callados, las cosas si se pueden cambiar.