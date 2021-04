Este jueves llegó a Michoacán la aeronave gestionada por el gobernador Silvano Aureoles Conejo para combatir el incendio que se registra entre los municipios de Áporo y Senguio, mismo que se espera tener bajo control en las próximas horas.

Al mismo tiempo, otra aeronave perteneciente a la Guardia Nacional combate el incendio en el Cerro Patamban, ubicado entre los municipios de Los Reyes y Tangancícuaro.

En Áporo y Senguio, además de una de las aeronaves, colaboran grupos de brigadistas de la Comisión Forestal del Estado (Cofom), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Igualmente, brigadistas del municipio de Zitácuaro, ejidatarios y comuneros, la Policía Michoacán y elementos de la Guardia Nacional, además de alrededor de 400 voluntarios habitantes de dicha región, se han unido a este esfuerzo.

La otra aeronave, perteneciente a la Guardia Nacional, ayuda a combatir por aire el incendio en el Cerro Patamban.

Con este equipo se reforzó el trabajo que en tierra realizan las brigadas de la Cofom, dos equipos de Conafor, una estatal y otras más del Estado de Colima, además de bomberos municipales de Zamora y Asociaciones Ambientales de la región.

Es de destacar que la coordinación del estado con la federación y los municipios, así como las comunidades, ha permitido incrementar la integración de las brigadas, por lo que a la fecha se cuentan con 114, que agrupan a más de mil 140 combatientes del fuego.

Ante la fase más peligrosa de estiaje que enfrenta Michoacán y el país por la presencia de altas temperaturas y poca humedad derivado del fenómeno de La Niña, se hace un llamado a la población a no realizar quemas agrícolas y pecuarias, no tirar ni quemar basura ni colillas de cigarro en áreas secas, así como no encender fogatas ni realizar cualquier tipo de quemas a cielo abierto.