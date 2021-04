La decisión del Gobierno Federal y morena de eliminar las estancias infantiles, fue una pésima medida que dejó a miles de niños sin un lugar en donde los cuiden y reciban las atenciones necesarias, mientras sus madres salen a trabajar, señaló el candidato a la alcaldía de Morelia Alfonso Martínez Alcázar, durante una reunión que sostuvo con directoras y trabajadoras de dichas instancias.

Tras escuchar sus necesidades, el abanderado del PAN y PRD Martínez Alcázar indicó estar totalmente enterado de esta necesidad de las madres trabajadoras y los problemas que trajo consigo el hecho de que la federación retirara los apoyos a las guarderías.

Acompañado por su esposa, la e. presidenta del DIF de Morelia, Paola Delgadillo, recordó que por su paso por la dependencia puso especial énfasis en la atención infantil por ello se construyó la Ludoteca Pública Municipal.

Recibíamos niños con autismo, en silla de ruedas, con síndrome de Down y todos podían convivir de forma segura; además, dábamos clases de estimulación temprana, talleres de arte, música, taekwondo. Había pláticas para las mamás con nutriólogos para saber cómo alimentar a sus hijos.

Por su parte, María Josefina Balderas directora de una estancia infantil de 13 años de antigüedad, comentó a Alfonso Martínez que debido a las restricciones que ha impuesto el actual gobierno federal, los centros de cuidado se han visto severamente afectados y han estado trabajado en “ceros”, incluso con recursos propios.

Estamos convencidos todos los trabajadores de las estancias infantiles de que tienes un gran corazón Alfonso y no nos vas a abandonar, principalmente a esos pequeñitos que sus padres no cuentan con Seguro Social y tampoco no cuentan con recursos.