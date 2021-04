No puede haber verdadero debate sin la inclusión del profesor, Raúl Morón. El ejercicio de anoche fue tan solo un diálogo entre amigos, entre viejos conocidos afirmó el vocero de la 4T en Michoacán, Antonio de Jesús Madriz Estrada.

Además, ironizó, es un secreto a voces que el aspirante del equipo X no solo es el candidato si no también el socio del Gobernador, Silvano Aureoles aunque ahora pretenda, por estrategia, hacernos creer que no.

Respecto al debate entre candidatos a la gubernatura por Michoacán, indicó que Herrera al ser el proyecto de continuidad de Silvano solo representa retroceso y más de lo mismo.

“Al inicio de su administración, Silvano Aureoles prometió terminar con la inseguridad de Uruapan, este día, hoy, se da a conocer que la ciudad se encuentra entre las 10 más violentas del mundo”.

“En materia de Salud, dijo, todo lo realizado es del gobierno federal “la campaña de Vacunación vs Covid-19 también”.

Finalmente, en materia de Educación, aseguró que es obvio que Silvano no ha podido con el sector y Carlos Herrera, al ser su continuidad, tampoco garantizaría nada, concluyó.