Es importante sentarse a debatir, para ver cuál es la experiencia que se tiene, y quién tiene más para aportar y hacer avanzar y crecer al estado, señaló Abelardo Pérez Estrada, candidato a diputado local del Distrito 17 Morelia por el partido Fuerza por México, quien dijo que aún no se organiza alguno para diputados, y podría ser muy fácil.

En el marco del primer debate de aspirantes a la gobernatura de Michoacán, el candidato señaló que los diputados son los que generan y gestionan las leyes para el estado, los que generan las condiciones de gobernabilidad; “no necesitamos más leyes, lo que necesitamos es que las poquitas que haya, aunque sean menos, se cumplan”.

En este sentido, resaltó la importancia de sentarse a debatir; “para que veamos cómo pensamos, para que veamos los resultados que estamos teniendo, para que veamos cuál es nuestra experiencia y quien puede aportar más para hacer avanzar y crecer el estado”.

Refirió que muchas veces el estado no está avanzando, porque hay trabas legales y hay trabas en la falta de visión de los diputados; “mientras nosotros los empresarios estamos buscando cómo atraer y cómo generar empleo, ellos están buscando cómo encarecer la generación de empleo en el estado”, aseveró.

No existe hasta ahora la intención de hacer un debate para candidatos a diputaciones, externó Abelardo Pérez, sin embargo lo que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) expresó, fue que daban permiso a medios de comunicación o a organizaciones de la sociedad civil, para la organización de debates, tomando en cuenta la normativa del IEM.

Nadie ha respondido, indicó el candidato, sin embargo dijo que esto hay que hacerlo fácil; “nosotros, como empresarios, lo que estamos buscando es hacer las cosas fáciles, entonces es tan sencillo sin violar la ley, les invito un café a los dos candidatos”.

En esa idea, es sentarse a tomarse un café con los otros candidatos, aseveró Abelardo Pérez; “vamos a poner una cámara y vamos a platicar, yo les prometo mucha civilidad, les prometo que vamos a hablar de propuestas, les prometo que respetaremos tiempos, pero vamos avanzando”, indicó, ya que es importante decirle a la ciudadanía quiénes están dispuestos.

La Cámara de Diputados tiene tanta importancia, dijo, porque si siguen teniendo mayoría los que no han sabido hacerlo, la “mafia del poder” o la ‘mafia del no poder”, “vamos a seguir secuestrados por gente que ni sabe qué vota, y que el día que tiene que hacer una votación importante, se enferma, decide no ir o simplemente vota lo que le dicen que tienen que votar, eso está mal”.

Pérez Estrada señaló que sería bueno caminar por la calle, ir caminando juntos con los candidatos, para que vean lo que la gente opina de ellos para ver cómo los reciben; “porque yo sí puedo estar en cualquier reunión, poner la cara y decirle a la gente: “yo no te debo nada, yo no te he fallado”.

Por esta razón, el candidato del partido Fuerza por México por el Distrito 17 Morelia, invitó a que investiguen en redes sociales sus resultados y su trayectoria, y lo contraten el próximo 6 de junio para ser su diputado local.