De acuerdo con la estadística estatal del portal de COVID-19, la población de 30 a 39 años de edad, es el grupo etario que registra mayor incidencia de casos confirmados, con 13 mil 13.

En cuanto a la distribución por sexo, los casos confirmados hasta el día de hoy, se distribuyen casi homogéneamente, 6 mil 712 son mujeres y 6 mil 301 hombres.

Por ello, el exhorto de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a la población para que no baje la guardia en la implementación de las medidas básicas de prevención, como no salir de casa si no es necesario, mantener sana distancia, evitar lugares aglomerados y lavarse las manos de manera constante.

Así como uso de gel antibacterial y cubrebocas, evitar saludar de mano, beso y abrazo; cubrirse con un pañuelo o el antebrazo al toser o estornudar a fin de reducir en la medida de lo posible los casos de enfermedades respiratorias, entre ellas el COVID-19.

Las acciones de este programa son públicas, ajenas a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.