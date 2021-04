A dos décadas del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, México y Michoacán tienen hambre y sed de justicia, recordó Memo Valencia, candidato a la Presidencia Municipal del PRI, quien ha trabajado desde la sociedad civil para aliviar el flagelo de la inseguridad que azota al municipio.

Por ello, desde Atapaneo, Memo, apeló a los ideales de este emblemático priista que es recordado y querido por los habitantes de esta comunidad moreliana donde estuvo hace 27 años, “una de las personas que más me inspiran en la vida es Luis Donaldo Colosio Murrieta. Seguimos viendo hambre y seguimos viendo sed de justicia, yo he luchado desde mi trinchera, haciendo lo que he podido, lo que está a mi alcance, poniendo incluso mi vida porque los morelianos prueben y sacien su sed de justicia, la justicia nos ha movido y por ello hemos luchado”.

Abundó que, sin dudarlo, de llegar a la Presidencia Municipal de Morelia con el apoyo de todos los habitantes de Atapaneo, “trabajaré todos los días por ustedes, los 365 días del año, 24 horas al día, 7 días de la semana voy a estar ahí para ustedes trabajando sin descanso hasta construir el Morelia que Luis Donaldo algún día visionó para México”.

Erika Pérez Torres, priista y representante de los habitantes, le refrendó el apoyo a Memo Valencia como él los ha ayudado cuando se ha necesitado, sin ningún interés de por medio.

“Sin duda podremos contar con él para que nos apoye al pueblo de Atapaneo en nuestra preocupación más sentida y generalizada que cada día se agrava más, el problema del agua potable de esta comunidad, primera tarea que estamos seguros nos ayudará a gestionar para resolver de la mejor manera, y porque los buenos somos más, Atapaneo está con Memo Valencia y cuenta con nuestro voto”, dijo la señora Erika.

En Atapaneo estuvo presente el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, como parte de la gira que emprendió en Morelia junto con Memo Valencia para solicitar el voto de los ciudadanos. Alito agradeció el respaldo de quienes conforman el partido en este lugar y desde ahí, recordó que al nuevo Revolucionario Institucional lo conforma gente integra que no responde a intereses de grupos o personas, sino a la militancia.

“Desde Atapaneo lo digo, nuestra dirigencia nacional no tiene compromiso ni con personas, ni con ningún grupo, nuestro compromiso es con la militancia, es con ustedes es con las mujeres y hombres que están aquí y que son los que nos ayudan a ganar las elecciones, aquí están los que están bajo la lluvia y el sol, tocando puertas, promoviendo a los candidatos para ganar las elecciones “.

Moreno Cárdenas, pidió finalmente, antes de concluir su gira por Morelia, el apoyo para llevar a Memo Valencia a la Presidencia Municipal.