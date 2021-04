El candidato de la alianza PAN-PRI-PRD “Equipo por Michoacán”, Carlos Herrera Tello, aseguró que sus contrincantes en el primer debate rumbo a la gubernatura del estado se enfocaron en atacarlo, debido a que su proyecto se posiciona como el puntero para ganar en las urnas el próximo 6 de junio.

El ex secretario de Gobierno afirmó que a lo largo de las dos horas que duró el ejercicio democrático que realizó el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), los otros cinco candidatos se enfocaron en intentar desestabilizarlo y realizar una guerra sucia, a la que, sentenció, no hará caso alguno.

Todos los candidatos se concentraron en mi, pero yo me concentré en las propuestas, como sus campañas no pegaron y buscan ir contra quien será el gobernador, (…) yo no me enredo ni miento, ni me meto en campañas sucias.