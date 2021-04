El fundador de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) volverá a pronunciarse mañana en estricto apego al derecho y la razón, con una sentencia a favor de que le sea restituida a Raúl Morón Orozco la candidatura a gobernador de Michoacán.

El diputado con licencia dijo confiar en que la magistrada Mónica Soto no modificará su criterio en la valoración del caso y presentará nuevamente un proyecto en el que el TEPJF ordene al Instituto Nacional Electoral (INE) modificar la sanción impuesta a Raúl Morón por no haber presentado informe de gastos de precampaña por una suma de 12 mil pesos.

Los magistrados tienen argumentos sólidos para indicar al INE que la falta cometida no puede ser calificada como grave mayor, ni la conducta como dolosa, en razón de lo cual no puede imponerse a Raúl Morón la sanción más severa, que es la pérdida del derecho a ser registrado como candidato a gobernador de Michoacán.

Es claro que en la no presentación del informe de gastos de precampaña no hubo actitud dolosa por parte de Raúl Morón, y tampoco se cometió una falta de manera reiterada, además de que la suma observada por la Unidad de Fiscalización del INE no tuvo un impacto que pusiera en riesgo la equidad de la contienda electoral, abundó Ramírez Bedolla.

Añadió que si se impone la razón y se actúa con apego a la legalidad, la candidatura a gobernador debe ser restituida a Morón Orozco, por lo que las estructuras de la 4T en Michoacán deben estar preparadas para iniciar campaña.