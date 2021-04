La cultura y el arte será un bálsamo que permitirá sanar a la ciudad y un factor fundamental para revolucionar Morelia, aseguró Memo Valencia, candidato a la Presidencia Municipal por el PRI, tras reunirse con gestores y agentes culturales de la ciudad capital, quienes dirigen los principales festivales, los lugares donde se forman a los artistas y donde se presentan los diversos eventos.

“Haremos una revolución cultural, el interés que tengo por la cultura es alto. En Morelia estamos en una ciudad lastimada, en una ciudad que distintos problemas han provocado que haya mucha inseguridad y un bálsamo que nos permitirá curar, sanar a la ciudad está en la cultura, tenemos que sacarla también del centro, llevarla a las colonias, a las tenencias”, dijo Memo Valencia.

Los directores, promotores y artistas presentaron a Memo Valencia un documento con 11 puntos y propuestas que pueden, además de en Morelia, implementarse en el estado, entre las que destacan la conformación de un consejo de la cultura y las artes como órgano consultivo y ético que, a manera de observatorio, coadyuve a la transparencia de procesos y tienda puentes de comunicación entre las instituciones y la comunidad artística.

Destacan, además, el realizar convenios únicos sexenal y trianual con el gobierno estatal y los municipales; la inversión para rehabilitación de espacios y búsqueda de inversión a través de distintas herramientas de financiamiento; fomentar inversión para incentivar talentos infantiles y juveniles; crear una red cultural al interior del estado y del municipio para descentralizar la cultura y así llegue el arte a las comunidades más alejadas.

Verónica Bernal, directora del Festival de Música de Morelia, “Miguel Bernal Jiménez”, destacó que la cultura es un motor de desarrollo económico en Michoacán y en Morelia. Juan Pablo Arroyo Abraham, director de cine, también comentó que la cultura no es simple entretenimiento, “es la base para tener una mejor sociedad, de ahí parte el contar con un tejido social para contrarrestar la violencia que se ha vivido en el estado y en las ciudades como Morelia, lo cual permeará en la vida de las nuevas generaciones”.

Memo Valencia estuvo acompañado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien reiteró a los gestores culturales, el interés y compromiso de Memo y los candidatos del Revolucionario Institucional para promover y encausar recursos a este importantísimo rubro en Morelia, en Michoacán y en el país.

“Necesitamos generar equilibrios en el país y tenemos que hacerlo con inteligencia, agradezco mucho esta reunión, nos comprometemos, hacemos nuestro este documento, estaremos con ustedes. Memo tiene que ser un extraordinario presidente municipal de su confianza. Memo es un hombre de trabajo, integro, con carácter que va a ayudar mucho a Morelia y va a ser un gran gestor porque tiene el apoyo de todos ustedes y porque lo único que queremos es que Morelia esté muy bien”.

Memo Valencia afirmó de forma contundente que no será necesario andar detrás de él para trabajar en materia cultural, como ya lo hizo en el pasado, por iniciativa propia desarrollará una serie de políticas que permitan llevar el arte a todos los rincones de Morelia.

“Tengan la seguridad que no me van a andar buscando, yo los voy a buscar para ver cómo les ayudo, no pienso en votos ni en futuras elecciones, más bien, en las próximas generaciones y para eso hay que apostarle mucho a la cultura. Hago el compromiso para trabajar de la mano y haré lo que sea necesario para que el presupuesto alcance e impulsar la cultura no solo en el bellísimo centro histórico, sino en todo el municipio”.

El candidato priista a la Presidencia Municipal, destacó que tiene muy presente todos los reconocimientos y el referente que es a nivel nacional e internacional la capital michoacana en materia de cultura, de ahí el compromiso que adquiere con este rubro para mantenerlo activo y, así reavivar también, el sector económico, turístico y de servicios de Morelia.