A pesar de los múltiples ataques, logramos posicionar, responder y afirmar que el Equipo por Michoacán representa el proyecto que nuestro estado requiere, por lo que ganamos el debate, proclamó Carlos Herrera Tello.

Agradezco al Instituto que la gente puede contrastar a los hombres y a la mujer en contienda, que puedan decidir. Soy un enamorado de Michoacán. He tenido la oportunidad de ser comerciante. Yo no he vivido del gobierno, de los recursos de pueblo, como han hecho los políticos tradicionales.