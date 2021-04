Tras el primer debate entre candidatos a la gubernatura, organizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el candidato por el Partido Encuentro Solidario, Hipólito Mora Chávez, destacó por sus propuestas frente a los demás contendientes.

En sus intervenciones, Hipólito Mora dio voz a los habitantes de esta entidad al poner sobre la mesa diversas propuestas nacidas de la propia ciudadanía, mismas que emergieron durante los recorridos y reuniones que sostuvo el candidato en la primera parte de su campaña política y de su propia experiencia como hombre de campo.

Entre sus propuestas Mora Chávez aseguró que el primer paso para que la inversión privada regrese al campo michoacano es la seguridad, pues los empresarios temen invertir en el estado por los altos niveles de violencia.

Vamos a trabajar de la mano con los ciudadanos, pero primero vamos a darles seguridad.

Sobre el tema de mayor interés para los ciudadanos michoacanos, la seguridad, el candidato del PES se comprometió a ir contra aquellos que están atentando contra las y los michoacanos. Una de las propuestas de Hipólito Mora es equipar de la mejor manera a los policías y darles mejores sueldos para que hagan bien su trabajo y no se coludan con el crimen organizado.

Aclaró que su gobierno trabajará de la mano con el Gobierno Federal, pues se necesita olvidar los colores partidistas y trabajar en conjunto por el beneficio de las y los michoacanos.

El candidato cuestionó a sus adversarios sobre el olvido en el que se tiene a la gente y al estado: “Quisiera decirles a quienes están en el Gobierno, ¿por qué no han hecho algo al respecto y lo prometen hasta ahora que son candidatos?”.

Finalizó su intervención invitando a las y los michoacanos a no escuchar solo discursos bonitos, y a pensar en personas que no han formado parte del Gobierno, sino ver quién ha demostrado con hechos y no con palabras.