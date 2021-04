El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó esta mañana que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha usado drones con explosivos, pero no sólo en Michoacán: también en Guanajuato y Jalisco. El General Luis Cresencio Sandoval González​ dijo que aunque les preocupa, no parecen tener demasiado impacto.

“En cuanto a la utilización de drones como un medio explosivo, hemos ubicado que hay algunos cárteles que están usando esto. El Cártel Jalisco Nueva Generación. Ha habido algunos casos en Guanajuato, otros casos en Jalisco y este ahorita en Michoacán“, afirmó.

En la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario fue cuestionado sobre el caso de Michoacán, ocurrido la noche del lunes pasado contra policías estatales, el cual dejó un sado de dos elementos heridos.

“Son de preocupación, pero no han sido lo efectivos que ellos quisieran. No han tenido la efectividad porque no pueden cargar cantidades que sean dañinas para el personal o para una instalación. La información que tenemos es que nada más salieron dos con heridas, en un brazo y una pierna al parecer. Fue todo el daño que le hicieron a la policía del estado empleando este artefacto. Y ya se detuvo a la persona que usó este medio”, reveló.

Apenas el 19 de abril, sujetos atacaron con un supuesto dron con explosivos a policías de Michoacán, previo a la visita que Franco Coppola, nuncio apostólico en México, realizará por la zona para dialogar con víctimas del narcotráfico.

El Gobierno de Michoacán confirmó que dos agentes resultaron heridos en el ataque, registrado la noche del lunes pasado en el poblado de El Aguaje, del municipio de Aguililla, aunque los detalles del hecho no fueron revelados.