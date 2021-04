La Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) respaldó el Decálogo del Equipo por Michoacán, en donde de manera coloquial se explica a la ciudadanía el por qué en el estado por primera vez van juntos tres partidos políticos en un proceso electoral. ¡Nos unen las diferencias!, ¡Nos une Michoacán!

DECÁLOGO “EQUIPO POR MICHOACÁN”

1.- Somos diferentes, pero nos une Michoacán: Por primera vez vamos juntos y no porque seamos lo mismo, vamos juntos porque la UNIDAD no es uniformidad, la unidad es plural y solo trabajando en un proyecto común podremos sacar adelante a Michoacán.

2.- En tiempos difíciles, la UNIDAD es el camino: La pandemia del COVID-19 nos ha mostrado la importancia de trabajar unidos para recuperarnos

3.- Nuestra fuerza es el orgullo por nuestra tierra: Somos michoacanos y michoacanas orgullosos de nuestras raíces y tenemos todo para salir adelante.

4.- Morena le ha fallado a México, nosotros no podemos fallarle a Michoacán: El país no va por buen camino, los que triunfaron en el 2018 en nombre de la esperanza, le han fallado a México. El cambio solo ha ocurrido en el discurso. A Michoacán no le podemos fallar, nuestro estado merece estar mejor.

5.- Nuestro compromiso va más allá de lo electoral, vamos por un gobierno común: Vamos a trabajar en los temas más relevantes para el desarrollo de Michoacán con un plan a 30 años. Logramos una candidatura común, haremos una campaña común y vamos a ganar para que Michoacán tenga un gobierno común.

6.- Nuestra apuesta es que las y los michoacanos vivamos mejor. Nuestro principal objetivo es construir propuestas y acciones para que las y los michoacanos desarrollemos nuestro potencial y vivamos mejor.

7.- Vamos a trabajar con la gente, con la sociedad. La sabiduría de las y los michoacanos, sus necesidades, su realidad y sus sueños, formarán parte de nuestro proyecto. Vamos a trabajar con la gente y por la gente.

8.- Estamos apostando al futuro: Estamos decididos a construir pensando en el futuro, con ideas y propuestas modernas para que Michoacán sea un mejor lugar para las próximas generaciones.

9.- Vamos a trabajar con las mejores mujeres y los mejores hombres de Michoacán. Vamos a gobernar con un plan, con indicadores, vamos a dar resultados y lo haremos porque vamos a trabajar con las y los mejores. Aquí no hay, ni habrá espacio para excesos y ocurrencias.

10.- Lo mejor de nosotros está con nosotros: No nos dejemos engañar, no hay proyecto nuevo en este país, quienes se han ido a otras fuerzas políticas lo han hecho movidos por sus intereses, para mantener sus cuotas de poder. Se fueron los bribones y corruptos, lo mejor de nosotros está con nosotros.