mpulsada por su interés por participar en la vida social de su comunidad y buscar el bienestar de quienes la rodean, este día Pina Orozco arrancó su campaña para buscar el voto de los habitantes del distrito 11 de Morelia para llegar al Congreso de Michoacán.

La candidata enfatizó que no pertenece a ningún partido político y tampoco tiene ningún antecedente de participación en temas electorales, por lo que se trata de un perfil completamente ciudadanos que busca hacer un cambio desde el legislativo michoacano.

Pina Orozco sostuvo que hoy en día se requiere una voz ciudadana que diga lo que sucede en el Congreso, que no permita que las cosas se den de forma sencilla y principalmente que no le deba favores a nadie, es decir, que su voto como diputada no obedezca a intereses económicos.

En un sencillo acto de arranque de campaña, Pina Orozco estuvo acompañada de diferentes personalidades de Movimiento Ciudadano, como Manuel Antunez Oviedo quien la arropó y reiteró que el instituto político que encabeza busca impulsar las candidaturas ciudadanas para empoderar a la sociedad con representación auténtica en el Congreso de Michoacán.

También recordó que el 52.7 por ciento del padrón electoral son mujeres, por lo que pidió confianza entre las propias mujeres para votar por las candidatas que Movimiento Ciudadano postuló pasa así lograr un gobierno eficiente, honesto, de calidad y de servicio.