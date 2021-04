En rueda de prensa el Presidente Estatal de Redes Sociales Progresistas, el Profr. Juan Manuel Macedo Negrete da la bienvenida a la C. Omega Vázquez mujer activista, libre pensadora, trabajadora y comprometida, hoy día se suma al proyecto de RSP Michoacán en la planilla municipal de Morelia en la Regiduría 1, “Omega, tiene una trayectoria que nadie puede cuestionar, al igual que su trabajo y pertenencia, es ciudadana moreliana que ha trabajado la tierra, ha recorrido las calles y conoce las necesidades que requiere el municipio, por lo que hará una mancuerna perfecta con el candidato a la alcaldía de Morelia, para generar condiciones y poder obtener el triunfo”, así lo expresó el líder estatal.

Omega Vázquez por su parte se mencionó contenta y agradecida con RSP Michoacán por la invitación, se suma al proyecto del candidato a la Presidencia Municipal de Morelia el Profr. Miguel Ángel García Meza, “un hombre cabal y decente; es lo que necesitamos en la política, no más de lo mismo, es por ello que me uno con todo el entusiasmo y la energía que me caracteriza para poder cumplir con el mandato de la ciudadanía, en la actualidad se vive un panorama desalentador, todos hemos perdido algo en estos tiempos de pandemia, familiares, empleo o negocios, por eso creo firmemente que es tiempo de ser resilientes con la sociedad y trabajar para que lleguen las soluciones lo más pronto posible” expresó la candidata a regidora.

En dicha rueda de prensa, el candidato a la alcaldía de Morelia el Profr. Miguel Ángel García Meza, también se mostró entusiasmado con la participación de Omega Vázquez, dándole la bienvenida al proyecto; “el modelo que hoy estamos construyendo en Redes Sociales Progresistas es con el ánimo de incluir participación ciudadana de este progreso que necesita Morelia, y principalmente un modelo de innovación fomentando la #CulturaCiudadanatúyyo, es un proyecto de casa, de ciudadanos, de inclusión, dándole al municipio lo que verdaderamente necesita, con gente ilustre y comprometida con el único propósito de entregarle a Morelia, lo que muchos que ahora están en contienda se les olvido hacer”, concluyó García Meza.