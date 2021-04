De la mano del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Memo Valencia, candidato a la Presidencia Municipal de Morelia, arrancó campaña comprometido con los morelianos para llevar a todo el municipio su lucha social por justicia, seguridad, igualdad y desarrollo económico, la cual inició desde una organización civil.

Es tiempo de volver a caminar y revolucionar Morelia, afirmó Memo Valencia,

vengo puesto y dispuesto para ello, nada me detendrá. Me sigue mi familia y llevo las alforjas cargadas de amigas y amigos, de sueños y voluntades; por lo que no dudo que, con su voto, mis sueños serán solo el preludio de sueños más grandes.