La 4T llegará a Michoacán valiéndose de una estructura construida con base en el respaldo de miles de michoacanas y michoacanos que demandan una auténtica transformación en el esquema gubernamental de la entidad, remarcó el líder estatal de este proyecto, Raúl Morón Orozco, al dar continuidad a su gira de unidad y movilización por la región Oriente del estado.

En un acercamiento con estructuras de la 4T en el municipio de Ciudad Hidalgo, Raúl Morón resaltó la necesidad de seguir fortaleciendo el trabajo que desempeñan los Coordinadores de Organización Territorial de la Cuarta Transformación a lo largo y ancho del estado, con la finalidad de ampliar los alcances del proyecto rumbo a las elecciones del 6 de junio.

“La clave del triunfo en las próximas elecciones se desprende de la fortaleza que presenten las estructuras de los partidos políticos que tendrán participación, y en ello las y los defensores de la 4T llevamos una importante ventaja sobre quienes se niegan a transformar la manera de gobernar en nuestro estado”, remarcó ante la presencia de liderazgos como el regidor con licencia de Morelia, Rubén Pedraza Barrera, y el integrante del equipo de la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán, Roberto Reyes Cosari.

Raúl Morón aseguró que, “sólo través del fortalecimiento estructural de la 4T, y del respeto a los principios ideológicos que le dieron vida al proyecto, basados en no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, podremos responder al anhelo que mantienen miles de michoacanas y michoacanos: consolidar la Cuarta Transformación en Michoacán.

Finalmente, Raúl Morón llamó a imprimir celeridad en el despliegue territorial del proyecto de la 4T sobre las diferentes regiones que comprenden al estado, a fin de ratificar el respaldo ciudadano con que nació la Cuarta Transformación que inició en el país desde la elección histórica de 2018.