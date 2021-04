La pandemia de covid-19 abrió el camino hacia una nueva normalidad, obligó a todos a cambiar su forma de relacionarse con los demás y adoptar estrictas medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas; sin embargo, para algunos sigue siendo complicado adaptarse a portar todo el tiempo una mascarilla, por lo que muchos han puesto en marcha su creatividad para crear innovadores diseños, tal es el caso de un artista belga que recorre las calles con un invernadero de cristal que le cubre la cabeza.

Se trata de Alain Verschueren, un artista y trabajador social que sustituyó el cubrebocas por un caja transparente llena de plantas.

Con su “oasis portátil”, como él lo llama, Verschueren pasea por Bruselas ante las miradas curiosas de los transeúntes; aquí te contamos más sobre su creación.

Alain Verschueren, a Belgian artist and social worker, has been strolling through the capital Brussels wearing a ‘portable oasis’, cocooning his head in a bubble of air purified by the aromatic plants inside https://t.co/rJISuno62Z pic.twitter.com/A7wdIddOeM

— Reuters (@Reuters) April 20, 2021