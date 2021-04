El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió ayuda a los reporteros que cubren la conferencia mañanera, para no infringir las reglas que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso durante la jornada electoral.

En dicho sentido, solicitó a los reporteros no hacerle “preguntas comprometedoras”, porque de lo contrario no podrá reservarse y deberá responderlas.

#ConferenciaPresidente. Admite @lopezobrador_ qué hay que cuidarse de no tocar temas electorales o partidistas tras la sanción del @INEMexico. Destaca que seguirá hablando sobre la calidad de la democracia y exhortar a la participación pic.twitter.com/pXqeLrpq1V — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) April 20, 2021

“Hay que cuidarnos. Ayúdenme ustedes, no me pregunten cosas que sean comprometedoras; porque si ustedes me peguntan, les tengo que contestar, sino van a decir ‘par qué las mañaneras’”, expresó.

Luego de que el INE le ordenó eliminar la mañanera del 16 de abril por haber hablado de los logros de su Gobierno, López Obrador se comprometió a no tocar temas partidistas y relacionados con las elecciones.

Sin embargo, dijo, sí hablará de la “democracia, sí de que se participe (en las elecciones), sí de que se haga valer la democracia, sí de que haya elecciones limpias y libres, sí de que no intervenga el Gobierno, sí que haya democracia”.

“Hablaremos de estos temas, sin inclinar la balanza o mostrar preferencia por algún partido o candidato […] Vamos a hacer caso de todo”, aseguró.

Cabe mencionar que, tal como lo exigió el INE, fue eliminado de las plataformas digitales y redes sociales del Gobierno Federal y del presidente de México el video de la conferencia mañanera del viernes pasado.

Aunque López Obrador aceptó sin problemas el reclamo del INE, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, señaló que el órgano electoral “quiere silenciar” al mandatario.