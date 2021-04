A mantener vigente el proyecto transformador con que ha venido caminando el Ayuntamiento de Morelia, así como los distritos locales representados por la 4T, convocó Raúl Morón Orozco al acompañar a los candidatos a la presidencia y distritos locales de Morelia en su arranque de campaña.

El líder estatal de la 4T se dirigió al candidato de Morena y el PT por la capital michoacana, Iván Pérez Negrón, así como a las y los candidatos por las diputaciones locales de los Distritos 10, 11, 16 y 17, Amparo García, Lupita Alcaraz, Juan Carlos Barragán y Rubén Arróniz, respectivamente, para invitarlos emprender sus campañas políticas con base en los lineamientos que le dieron vida a la Cuarta Transformación que vive el país: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Ello, subrayó, bajo la intención de dar continuidad a la transformación de fondo que inició en la capital michoacana desde 2018, año en que se reconfiguró la manera de gobernar en el Ayuntamiento de Morelia con la firme convicción de resarcir el estatus económico y social de la capital, a través de la implementación de políticas públicas encaminadas a garantizar el bienestar de la ciudadanía.

Morelia necesita seguir por una ruta de transformación y no debemos comprometer esa continuidad, porque de lo contrario nuestra capital sufriría un retroceso y estaría sometida a los malos gobiernos que, entre la promoción de deudas e inconsistencias administrativas, la tenían hundida y colapsada en términos financieros.

Por ello, Raúl Morón convocó a sus compañeros candidatos a hacer sentir los principios ideológicos de la 4T durante el desahogo de los presentes tiempos proselitistas, a fin de mantener el respaldo ciudadano que posibilitó la transformación que hoy vive la capital del estado.