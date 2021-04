Memo Valencia, candidato a la Presidencia Municipal de Morelia por el PRI, presentó de forma oficial, ante los medios de comunicación, a los integrantes de la planilla con quienes busca ganar las elecciones el próximo 6 de junio de 2021.

Valencia destacó no solo la formación académica que la mayoría de los aspirantes a regidores, suplentes y la propia candidata a síndica tienen. Aseguró: se trata de un grupo de personas con experiencia en servir a los morelianos desde diferentes ámbitos, porque todos son activistas sociales.

Desde la candidata a síndica, Edna Martínez Nambo, se nota la preparación, no hay improvisaciones, mucho menos imposiciones, quiso conformar este grupo nutrido con base en lo que él mismo ha tenido oportunidad de conocer,

haremos la diferencia con estas mujeres y hombres que están aquí que somos un equipo, aquí no hay grupos, no hay cuotas, no hay imposiciones, aquí no hubo negociaciones, aquí solo hubo la voluntad de construir un proyecto ganador, pero también un proyecto que gobierne y lo haga bien, con responsabilidad por los morelianos.