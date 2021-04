“Vamos a revolucionar Morelia para contar con seguridad en todo el municipio y lo vamos a hacer juntos, coordinados todos: cuerpos policiacos municipales eficientes, con policías bien remunerados y equipados para su servicio a la población, así como grupos de la sociedad organizada y de seguridad privada, quienes se han integrado con los comerciantes y vecinos de diferentes colonias”, afirmó Memo Valencia durante su visita a los vecinos de las colonias Infonavit La Colina y 4 de Mayo.

Ejemplo de esta organización social son estás colonias, cuyos habitantes trabajan de la mano de grupos como Revolución Social y Grupo Trigres, a quienes Memo Valencia hizo un reconocimiento por su labor sin mayor interés que la de brindar seguridad y tranquilidad a los morelianos.

Hemos hecho grandes cosas desde la sociedad civil, vamos a potencializar la capacidad de hacerlo desde la Presidencia Municipal, por eso acudo aquí para pedirles su confianza, porque Morelia no puede seguir así. Hoy las calles iluminadas no son sinónimo de seguridad, ocupamos un Morelia que, aunque sea en el lugar más oscuro sea seguro, aunque sea el lugar más alejado haya tranquilidad y tengan la certeza de que eso lo vamos a lograr trabajando juntos, dijo Memo Valencia, quien estuvo acompañado por Alma Zarco, candidata a síndica suplente.

Este ejemplo de coordinación, puede ser llevado al plano institucional, trabajar ahora desde una mayor organización y esta precisamente es una de las propuestas del candidato a la Presidencia Municipal de Morelia por el PRI.

Este cambio sí es posible, cuando empezamos con la Revolución Social creen que creímos que algún día íbamos a llegar tan lejos, no, que algún día íbamos a hacer un referente de seguridad en Morelia, no. Queremos que no siga habiendo víctimas porque el problema persiste, el problema continúa y la única forma de cambiar las cosas es llevando esta revolución a las instituciones, es elevar el potencial de nuestra revolución y hacer una revolución ciudadana en Morelia, lo vamos a hacer trabajando juntos coordinados.