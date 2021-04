El retorno de Cristóbal Arias Solís con más fuerza y competitividad

La semana pasada el candidato de Fuerza por México, Cristóbal Arias Solís, anunció ante los medios locales y nacionales que continuará su trayectoria como abanderado en busca de la gubernatura de Michoacán.

No fue fácil la tensión que se generó con la dirigencia estatal, pero es evidente que la mano de Gerardo Islas pesó mucho en la determinación de seguir adelante.

Hubiera sido un error haber dejado ir a Cristóbal Arias como abanderado de la expresión rosa. Es evidente que, su presencia, subió los niveles de aprobación y reconocimiento del partido; su margen creció a altos porcentajes y, eso naturalmente, fue gracias a la concurrencia del senador con licencia.

Y, es que, su promedio, oscila en un porcentaje de intención del voto de 23 y 28% de acuerdo con las casas encuestadoras de Polls y Arias Consultores. ¡Ya se imaginarán! el crecimiento exponencial que tuvo Fuerza por México. Cómodamente la expresión rosa sumó más de 21 puntos considerando que, cuando inició, tenía 2%, es decir, reinaba la incertidumbre.

No obstante, FxM ganó presencia y terreno con Cristóbal Arias. Bien valió la pena que el partido de Gerardo Islas buscara al senador. Frente a este nuevo reto, no solo tiene un buen candidato que los represente, si no los puede llevar a conquistar el Solio de Ocampo.

Cristóbal Arias Solís es favorito para coronarse, de eso no hay duda. Además de ser muy importante su presencia, se posicionó como el candidato de la izquierda en Michoacán.

A pesar de que la dirigencia Nacional de Morena le jugó mal, superó rápidamente y se colocó en las primeras posiciones. Además, la población está atravesando por momentos de decisión una vez que el partido guinda se quedó sin candidato.

Es evidente que Carlos Herrara no prende, y eso puede mantener altas probabilidades para Cristóbal. Esa viabilidad existe. Hay que recordar que, más del 35% de la población, sigue indecisa, lo que abre más la posibilidad por el clima que se vive— en que la ciudadanía termine— de dar el voto al candidato de FxM.

Hasta el momento es el perfil que más ha impactado. Por ello, la disputa será entre tres.

Cristóbal Arias se ha mantenido sólido. A pesar de que hubo unos días de inactividad para tomar decisiones, la población lo sigue respaldando; esas muestras de apoyo terminarán marcando una gran diferencia ya que, entre la ciudadanía en general, CAS tiene una marcada presencia de aceptación.

Entonces, frente a estos nuevos retos, el senador con licencia se mira confiado, sólido. Ha sido capaz de reponerse de muchos obstáculos que le han puesto; no se dobla, ni se achica. Hizo posible su candidatura, y conservó una estructura sólida que ahora lo acompaña. Además, la mayoría de las candidaturas y diputaciones en disputa, es gente muy cercana al aspirante de Fuerza por México, lo que hace crecer su potencial en los municipios con operadores territoriales que poseen mucha presencia y liderazgo, pero quizá lo más importante, jalan mucho el voto.

Para el caso o reto que se avecina de la gubernatura, eso puede sumar muchas intenciones a su causa. Lo mismo en Morelia que en todos los municipios. Entonces, de acuerdo con ese pulso, Cristóbal Arias vive una etapa clave y muy óptima para salir victorioso.

Además de ser el legítimo abanderado de la 4T, tiene una larga trayectoria histórica que lo respalda. Eso es fundamental.