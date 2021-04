El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó que se estará aplicando la vacuna contra la COVID-19 en la conferencia mañanera de este 20 de abril para demostrar que no hay riesgos, que es segura y debe aplicarse a todos.

AMLO explicó que antes había dicho que no quería hacer “show” al vacunarse en la mañanera, pero ante las especulaciones de sus adversarios políticos en el sentido de que si ya se vacuno o es del grupo que no quiere aplicarse la vacuna, decidió hacerlo de manera pública.

Primero dije que no quería espectáculo, pero luego ví que era importante que fuese público, porque decían mis adversarios que ya me había vacunado y que hay un porcentaje menor de adultos mayores que no quieren vacunarse

En este sentido dijo que si bien se ha defendido la posición de que la población es libre y se respetará la decisión de todos, en el sentido de que la vacuna no es obligatoria, consideró que es importante que se sepa que es importante protegerse, que no hay riesgos y las reacciones son normales.

Refirió que esta semana se estará terminando de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años al menos con una dosis.

Adelantó que mañana se estará informando que los que no se la aplicaron, podrán hacerlo cuando se apliquen la segunda dosis.

Tenemos 14 municipios en donde se decidió por asamblea que no se iba a vacunar, ya convencimos a uno, el de Chamula, Chipas, de ahí que estando aquí se dará a conocer que yo me vacuno, no va a pasar nada y que es muy importante y sí protege

De ahí que lo que se busca es poner el ejemplo para los adultos mayores que aún están dudando en la aplicación del biológico.