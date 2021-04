Autoridades de los tres niveles de gobierno suman esfuerzos para controlar el incendio que se presenta en el predio Santa Rosa, de la comunidad indígena de Atapan, en el municipio de Los Reyes.

En estas labores participan la Comisión Forestal del Estado (Cofom), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), así como autoridades municipales, agrarias y voluntarios.

Desde el mismo día del reporte del incendio, la brigada de Cofom más cercana hizo presencia en apoyo a los dueños de los bosques y de las autoridades municipales, ya que los niveles de competencia en esta materia establecen que quienes deben atender en un inicio estos eventos son los poseedores de los predios, en segunda instancia las autoridades municipales y posteriormente las autoridades estatales y federales, dependiendo de la magnitud de la afectación.

Conforme se han ido liberando brigadas de Cofom y Conafor que atienden y controlan otros incendios, se han ido sumando para apoyar en este incendio, acción a la que también se han incorporado más combatientes de dueños de predios y voluntarios.

En las acciones de combate participan nueve brigadas contra incendios: dos de la Conafor, de los Estados de Hidalgo y Colima; dos de la Cofom; una del Ayuntamiento de Los Reyes y cuatro brigadas de las comunidades de Atapan, Uriscoto, Zicuicho y Pamatacuaro, así como 450 voluntarios y elementos de Protección Civil.

Además, en apoyo a estas acciones de control y combate se incorporó este viernes el helicóptero GN201 modelo MI-17 de la Guardia Nacional, cuyas actividades en aire contribuirán a que los trabajos en tierra de los brigadistas se vean fortalecidos y disminuyan los riesgos para los combatientes.

Gracias a esta labor en equipo por tierra y aire se espera que en las próximas horas exista un control significativo de este incendio.

Se llama a la población a extremar precauciones en áreas forestales, debido a que durante los meses de abril y mayo se espera un elevado estiaje por la presencia del fenómeno de La Niña, magnificado por los efectos del cambio climático, que origina la presencia de altas temperaturas en buena parte del continente y México no es la excepción.

Cabe reiterar que de acuerdo con la Ley Ambiental del Estado provocar un incendio forestal se castiga hasta con 9 años de prisión y multas de hasta 253 mil pesos, por ello se exhorta a la población a cuidar y proteger los recursos forestales, no tirando colillas de cigarro en zonas forestales, no prendiendo en fogatas en áreas secas y no realizando quemas agrícolas sin la supervisión o aviso a las autoridades municipales o rurales de la región.

Igualmente, se invita a los dueños de predios forestales, ya sean ejidos, comunidades o propietarios privados a organizarse para que cuando se presente un incendio se atienda de inmediato y no se deje crecer y cobrar mayores proporciones. El reporte de los incendios debe hacerse de manera oportuna a la autoridad municipal y estatal, pero las primeras horas de un incendio son fundamentales y la atención debe ser local.

Se invita a difundir información verídica en redes sociales, ya que en este y otros casos se ha reportado que el fuego ha destruido viviendas, que hay personas lesionadas y con quemaduras, cuando la realidad es que no se tiene ningún reporte de lesionados o de viviendas afectadas.

El marco legal vigente a nivel federal y estatal prohíbe el cambio de uso de suelo de terrenos forestales, por lo que los dueños y poseedores tienen la obligación de restaurar estos terrenos, para lo cual pueden buscar sumar esfuerzos con los tres niveles de gobierno y con la sociedad civil organizada.