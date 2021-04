Andrés Manuel López Obrador sentenció que si un servidor público es golpeador de mujeres, no puede trabajar en el Gobierno; esto por el caso del elemento de la Guardia Nacional que fue grabado agrediendo físicamente a su esposa.

“El que se le pegue a una mujer, si es un servidor público, no puede trabajar en el Gobierno; así de sencillo”, declaró en su conferencia mañanera de este jueves, 15 de abril.

El mandatario mexicano resaltó que, además de ser un asunto legal, dicha determinación “es un asunto moral, ético y humano”.

“Quien hace ese tipo de acciones o lleva a cabo estos delitos (violencia hacia la mujer), si la autoridad considera que en efecto se golpeó a una mujer, no puede seguir laborando en el Gobierno. Si ya está en manos de la autoridad y se demuestra que golpeó a una mujer, inclusive sin ser su pareja sentimental o su esposa o lo que sea; si es una mujer, ya una autoridad no puede seguir, un funcionario no puede seguir laborando en el Gobierno”, resaltó.

Por otra parte, hablando específicamente del integrante de la Guardia Nacional, López Obrador señaló que le da gusto el que la institución haya tomado la decisión de iniciar un proceso administrativo en contra del hombre, sin necesidad de que él haya dado la instrucción.

“Me estoy informando de este caso. Me da mucho gusto que las instrucciones que se tienen se estén cumpliendo. No es que se enteró el presidente y dio la instrucción de que se actuara. Esto ya es iniciativa de los manos de la Guardia Nacional“, dijo.

En este sentido, aseguró que el castigar las conductas indebidas de los uniformados “va a permitir acercar más al pueblo a la Guardia Nacional y los integrantes de las Fuerzas Armadas”.

“Cero tolerancia en estos casos y todos los casos de abuso de autoridad, de violación de derechos humanos, de actos de corrupción”, agregó.