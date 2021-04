El candidato a diputado federal por el Distrito X Morelia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Jorge Osnaya González, aseguró ya es momento de que las juventudes sean consideradas en cuenta para la toma de decisiones en Michoacán y el país.

El candidato más joven de los diputados federales de Michoacán a un cargo de elección popular afirmó que su intención de contender por la diputación federal refiere a la búsqueda de propuestas reales, sin mentir, ni denostar a la ciudadanía, pues son ellos quienes eligen a sus representantes en los diversos espacios.

Soy un joven comprometido, si alguien nos ha marcado una línea muy clara de cómo trabajar es nuestro líder Ernesto Núñez, siempre decir las cosas de frente y sin mentir a la gente, remarcó Osnaya González, al resaltar el apoyo e impulso del Partido Verde a la población joven.

El candidato al Distrito X federal señaló que la simulación del apoyo a las juventudes no puede continuar más, ello al recriminar las simulaciones que otros partidos políticos hacen para postular a hombres y mujeres jóvenes, “sólo los utilizan, cuando les conviene, sin darles una oportunidad real”.

Osnaya González recalcó que el hecho de no tener experiencia, no significa que no la tengan, ni que los jóvenes no tengan la capacidad para hacer las cosas y proponer temas de gran trascendencia para el estado y el país.