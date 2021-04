La diputada de Morena, Reyna Celeste Ascencio, presentó una iniciativa con la que se propone cobrar un impuesto del 7% adicional en las tarifas que cobran las plataformas digitales extranjeras por los servicios de streaming, como Netflix, Disney + y Apple, que ya cobran el IVA.

Aunque reconoció que aún no tiene el apoyo de la bancada y que podría no alcanzar a discutirse ya en la Cámara de Diputados, aseguró que en caso de que su iniciativa prosperara serían alrededor de 10 pesos más para un usuario, pero se buscaría que no lo pague él sino las compañías extranjeras.

Indicó que “ahorita por el tema de la pandemia que ya tenemos más de un año nos estamos dando cuenta que el cine pues es una gran industria, pero a raíz de la pandemia lamentablemente no se había podido acudir al cine y los usuarios aumentaron de miles a millones en estas empresas extranjeras”.

“Aquí el tema principal o primordial es precisamente el cómo estas empresas extranjeras no están aportando recurso económico a nuestro país, más que nada es esta parte; también consideramos que es una tendencia internacional el imponer tributos a la economía digital, particularmente a estas grandes plataformas, además de que se están imponiendo cuotas o porcentajes de transmisión de contenidos y producciones”, expuso la legisladora.

“No estamos proponiendo que el usuario sea quien pague este porcentaje, sino que la empresa lo pague porque obviamente ellos como empresarios están ganando muchísimo, la cuestión es que lo aporten al país”, apuntó.

“El recurso que estamos pagando los mexicanos es a una empresa extranjera. Lo que buscamos con esta iniciativa es que estas empresas extranjeras, estas plataformas extranjeras, dejen recaudación económica en México, eso es lo que se busca, que el recurso nacional se quede también en México y no se vaya solo al extranjero.

“Al final del día le comentamos a las personas que ese 7% no va más allá de 10 pesos”, puntualizó. Con estos recursos, dijo, se va a apoyar a las comunidades indígenas.